Копенгаген, 14 июня, 2017, 11:31 — ИА Регнум. В Копенгагене неизвестные вновь осквернили знаменитую бронзовую статую Русалочки — ее облили белой и синей краской, сообщается в Twitter полиции города.

Eva Rinaldi Эдвард Эриксен. Русалочка. 1913

Облив статую краской, вандалы написали на земле возле нее надпись «освободите Абдула». В настоящее время монумент отмывают.

Полиция осмотрела место происшествия, ведется розыск вандалов.

Ранее статую облили краской 30 мая защитники животных. Они выступают против забоя в районе Фарерских островов (Дания) черных дельфинов. Зоозащитники оставили надпись: «Дания, защити китов на Фарерских островах».

Статуя была установлена в центре Копенгагена в 1913 году. Дважды у нее отпиливали голову — в 1964 и в 1984 годах, а в 1998 году у бронзовой скульптуры пропала, а затем нашлась, рука.

В 2003 году вандалы с помощью взрывчатки столкнули 175-килограммовую статую с ее каменного постамента. Власти города для защиты монумента предлагают перенести его вглубь гавани на несколько метров, чтобы к ней не было доступа с суши.