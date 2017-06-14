Москва, 14 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Выводы о восстановлении потребительского спроса жителей России или даже о его приближении к докризисному уровню пока делать рано. Так, в России на начало 2013 года средний чек составлял около 600 рублей, а в Москве — свыше 720 рублей. В мае 2017 года средний чек москвича составлял только 677 рублей. В долларовом эквиваленте средний чек российского гражданина «похудел» на целых 87% по сравнению с 2013 годом, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Банк России Рубль

«В снижении среднего чека сложно винить только экономический кризис. Нельзя исключать и сезонный фактор — в конце весны овощи и фрукты в магазинах традиционно дешевеют. Определенную роль в снижении среднего чека граждан сыграло и возвращение в российские магазины некоторых продуктов питания из Турции», — отметила эксперт.

«Тем не менее, по ее мнению, стратегия экономной покупки для жителей России будет актуальна в течение еще 1−2 года, и именно к 2019 году государственные ведомства прогнозируют восстановление потребительского спроса».

«Увеличить средний чек в годовом исчислении в мае 2017 года отчасти помогла индексация пенсий в апреле. Но восстановление реальных доходов еще не началось. Если средний курс рубля в 2017 году сохранится в коридоре 56−58 рублей при цене на нефть в $50−52 за баррель (нефть сейчас находится ниже этих уровней), а инфляция за 2017 год не превысит 4%, то восстановление реальных доходов может начаться уже в 2018 году», — считает Мильчакова.

«Если цена нефти упадет ниже $45 за баррель, и доллар начнет поход на 60 рублей, то инфляционные ожидания будут расти, а значит, и потребительский спрос будет снижаться. Поэтому слишком оптимистично воспринимать данные об увеличении размера среднего чека в годовом исчислении пока не стоит», — полагает эксперт.

Напомним, аналитическое агентство «Ромир» опубликовало результаты исследования, согласно которому средний чек жителя России в супермаркетах и гипермаркетах в мае 2−17 года составил 512 рублей. Это на 25 руб. или на 5% больше, чем в мае 2016 года, когда средний чек гражданина РФ составлял 497 рублей.

Однако в мае 2017 года по сравнению с апрелем средний чек российского покупателя сократился на 2,3%. Агентство объясняет такую ситуацию стратегией «интенсивного шоппинга», когда покупатели посещали больше разных магазинов, чаще всего исходя из объявлений о скидках или рекламных акциях, чтобы купить необходимые товары по наиболее низкой цене.