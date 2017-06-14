Москва, 14 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский просит укрепить кресла в зале пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

A.Savin Лидер ЛДПР В. В. Жириновский

«У нас под одним из депутатов провалилось кресло. Это уже второй случай. Я прошу укрепить все кресла фракции ЛДПР. Фракция мощная, сильная, здоровая… (депутаты) сидят 12 часов в зале. Уже второй случай, это нас немножко в стресс ввело», — заявил Жириновский с высокой парламентской трибуны.

Кресло треснуло под депутатом Госдумы Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы предложил укрепить кресло по аналогии с креслом для боксера, депутата Госдумы Николая Валуева («Единая Россия»).