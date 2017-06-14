Вильнюс, 14 июня, 2017, 11:26 — ИА Регнум. В Минске с 13 по 16 июня проходит встреча сторон Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо), на которой помимо других вопросов будет рассматриваться «дело Белорусской АЭС» (БелАЭС), сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 июня, в министерстве защиты окружающей среды Литвы.

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

«Комитет по соблюдению Конвенции Эспоо обращает внимание на то, что необходимо рассмотреть и оценить содержание документов о воздействии БелАЭС на окружающую среду и ответить на главные вопросы, касающиеся проекта. Литве и Белоруссии предлагается создать временную международную группу экспертов, которая провела бы независимый анализ документов дела БелАЭС и представила бы выводы Комитету по соблюдению Конвенции Эспоо», — уточнили в литовском ведомстве.

Литва на встрече сторон Конвенции Эспоо будет стремиться, чтобы была сформирована международная группа экспертов для анализа содержания документов о воздействии БелАЭС на окружающую среду, потому что «международная экспертиза может раскрыть реальный масштаб угроз, которые БелАЭС вызывает для окружающей среды и ядерной безопасности».

«Международная группа экспертов должна оценить, соблюдала ли Белоруссия установки Конвенции Эспоо, а также требования и рекомендации других международных организаций по следующим вопросам: (1) оценка и выбор площадки для АЭС; (2) воздействие на реки и питьевую воду в трансграничном контексте; (3) управление отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами; (4) оценка демографических характеристик вокруг планируемой АЭС и аварийная подготовка; (5) устойчивость проекта АЭС в случае падения тяжеловесного самолета», — утверждают в Литве.

Литва придерживается позиции, что процесс оценивания воздействия проекта БелАЭС на окружающую среду в трансграничном контексте с Литвой остается открытым, потому что вопросы страны по поводу безопасности АЭС «остаются без ответов», «общественные опросы и консультации экспертов не проведены». Согласно установкам Конвенции Эспоо, строительство таких объектов, как АЭС, может быть начато только после оценки их воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Напомним, Литва заранее называет любые объекты российской госкорпорации «Росатом» «небезопасными» и «экспериментальными».