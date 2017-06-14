Иваново, 14 июня, 2017, 11:26 — ИА Регнум. ХI Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» торжественно открылся в Плесе Ивановской области 13 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Фестиваль в этом году проходит с 13 по 18 июня в нескольких городах региона.

Пресс-служба правительства Ивановской области Губернатор Ивановской области встречает гостей фестиваля

Пресс-служба правительства Ивановской области Кинорежиссер Павел Лунгин — президент фестиваля

«Ценно, что Ивановская область является местом проведения этого фестиваля. Впереди нас ждет замечательное действо, которое затронет четыре города нашей области — Плес, Иваново, Юрьевец, Кинешму. В рамках фестиваля будет показано более ста картин. Этот год — год юбилеев. 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского, 45 лет — со дня выхода в свет фильма «Солярис» и 55 лет фильму «Иваново детство», — отметил губернатор Ивановской области, председатель оргкомитета фестиваля Павел Коньков, приветствуя участников и гостей кинофорума на Ивановской земле.

«За одиннадцать лет наш фестиваль стал знаковым мероприятием, сохраняющим и развивающим творческие традиции Андрея Тарковского, а усилия по организации кинофорума приносят плоды: мы получаем хорошие отзывы от любителей кино», — добавил губернатор.

Пресс-служба правительства Ивановской области Специальный приз «За вклад в киноискусство» вручен композитору Эдуарду Артемьеву – автору музыки к фильмам «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало»

В день открытия Павел Коньков и президент кинофестиваля Павел Лунгин вручили специальный приз «За вклад в киноискусство» композитору Эдуарду Артемьеву — автору музыки к фильмам «Сталкер», «Солярис» и «Зеркало».

"Никто так много не сделал для Тарковского, как этот композитор», — подчеркнул при этом Павел Лунгин.

Эдуард Артемьев, вспоминая о свое работе с великим режиссером, рассказал, например, что для фильмов Тарковского пришлось искать особый звук и особый музыкальный язык, которые более не были востребованы ни одним режиссером. «Тарковский сыграл в моей жизни огромную роль в нахождении самого себя», — признался со сцены Эдуард Артемьев. В свою очередь Павел Коньков поздравил известного композитора с присвоением ему звания лауреата Государственной премии России. Награду Эдуарду Артемьеву накануне вручил президент России Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в Кремле.

Пресс-служба правительства Ивановской области Гости фестиваля «Зеркало»

Особого приза «За многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения в России» на церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» была удостоена Наина Ельцина.

«На протяжении последних четырех лет Фонд Бориса Ельцина поддерживает фестиваль, на котором показывают кино для думающих людей», — отметил вручивший приз супруге первого российского президента министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Пресс-служба правительства Ивановской области Гости фестиваля

В рамках церемонии открытия международного кинофорума участников конкурсной программы игрового и документального кино представили программный директор МКФ «Зеркало» Андрей Плахов и бессменный куратор программы «Зеркало «Артдокфеста» Виталий Манский.