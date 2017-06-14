Брюссель, 14 июня, 2017, 11:16 — ИА Регнум. С таким заявлением выступил 14 июня председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который также добавил, что «на протяжении уже более года они не принимают беженцев вообще», не соблюдая условия двухлетней программы по расселению более 160 тыс. беженцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Таким образом, у нас не остается иного выбора, кроме как ввести санкции против этих стран с сегодняшнего дня», — отметил Юнкер.

Программа расселения является основой миграционной политики ЕС, представленная как свидетельство солидарности стран — членов европейского блока в 2015 году, когда более одного миллиона беженцев прибыло на территорию блока.

Тем не менее, несмотря на то, что срок выполнения программы завершается через менее чем три месяца, за прошедшее время переселено менее 21 тыс. человек.