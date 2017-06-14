Петровск-Забайкальский, Забайкальский край, 14 июня, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Более 40 учителей и воспитателей стали участниками пикета, состоявшегося сегодня, 14 июня, в городе Петровск-Забайкальский. «Униженный учитель — плохое образование» — такой была надпись на одном из транспарантов бюджетников. Об этом со ссылкой на федерацию профсоюзов Забайкалья сообщает «Чита.Ру».

Dan Moyle Денег нет

Крайком профсоюза работников образования направил протестующим письмо, в котором высказал поддержку их действиям и заявил о недопустимости задержек зарплаты.

«Муниципалитеты смирились с практикой получения заработной платы с заблокированных счетов через суд, считая это выходом в данной ситуации. Проблема эта длится не один год, в списках проблемных — Петровск-Забайкальский, Читинский, Борзинский, Акшинский районы. Мы должны не замалчивать проблемы, а должны говорить о них громко», — говорится в обращении.

Известно, что протестную акцию поддержали и руководители региональных организаций общероссийского профсоюза Сибирского федерального округа.

Тем временем министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских, комментируя прошедшую акцию, заявил, что данная проблема не относится к компетенции его ведомства, поскольку все необходимые субвенции перечисляются туда в срок.

«Счета блокируются из-за долгов местной власти за тепло, свет, воду. Край на сегодняшний день ничего не должен», — заявил чиновник. По его словам, обязанность контролировать ситуацию с блокировкой счетов должны главы населенных пунктов.

Андрей Томских также сообщил, что наиболее сложная ситуация с блокировкой счетов из-за долгов организаций за услуги ЖКХ сложилась в 10 районах края, в том числе и в Петровске-Забайкальском. Только по исполнительным листам на данный момент должно быть взыскано 83 миллиона рублей, 47 миллионов из этой суммы приходится на Петровск-Забайкальский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пикетчики с транспарантами, призывающими городскую власть к решению проблемы по ликвидации задолженности и разблокированию счетов, выстроились сегодня вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ.

«Правительство пытается решить этот вопрос, но это решение не будет быстрым», — пояснила ранее пресс-секретарь Минобразования региона Екатерина Горская.