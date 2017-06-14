Обь, Новосибирская область, 14 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Крупный цех по производству фальсифицированной водки закрыт в городе Обь Новосибирской области. Изъяты тысячи литров сырья и готовой продукции, сообщает 14 июня пресс-служба Сибирского управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (РАР).

Nike_87 Бутылки. Дно

Как отметили в управлении, выявление нелегального производства стало итогом проверки городских складов и производственных помещений. Деятельность нелегального производителя остановлена.

В цехе обнаружено и изъято более 10 тыс. немаркированных бутылок готовой продукции емкостью 0,5 литра. Там же находилось 4,5 тыс. литров этилового спирта в пластиковых канистрах объемом 10 л и 1,4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости крепостью 30%, которая была разлита в емкости вместимостью 1000 литров.

Проводится административное расследование.

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