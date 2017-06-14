Донецк, 14 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Мирная жительница Донецкой Народной Республики (ДНР) была убита 13 июня украинским снайпером, сообщает 13 июня Донецкое агентство новостей.

Xvesti.ru Украинский снайпер

Согласно сообщению, трагедия произошла в селе Саханка около 17:00. Украинский снайпер выстрелил в голову 78-летней женщине, когда она вышла в свой огород.

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Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ регулярно обстреливают мирные населенные пункты Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Так, 12 июня в результате массового артобстрела Донецка украинскими войсками погибли двое мирных жителей — мать и ее сын.

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Напомним, гражданская война на Украине идет с 2014 года после того, как в Донбассе русскоговорящие жители страны провели референдум об отделении от Украины и объявлении независимости ДНР и ЛНР. В ответ Киев, назвав жителей Донбасса «сепаратистами» и «террористами», послал в ДНР и ЛНР регулярную армию для захвата территорий.