Улан-Удэ, 14 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. В лесах Бурятии указом врио главы региона от 13 июня 2017 года введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 14 июня, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

skeeze Лесные пожары

В ведомстве подчеркнули, что доступ в лес для населения категорически запрещен. Штраф за нарушение запрета составляет от 4 до 500 тысяч рублей.

Кроме того, запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, на предприятиях, на землях всех категорий.

Как уже сообщало ранее иа, 14 июня в Бурятии борются с 13 лесными пожарами на общей площади около 580 га. Из них шесть очагов локализовано на площади 214 га в Баргузинском, Закаменском, Муйском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском районах Бурятии. Еще семь очагов действуют на площади около 360 га в Северо-Байкальском, Еравнинском, Кабанском, Муйском, Прибайкальском районах.

Напомним, три действующих лесных пожара (в Баунтовском и Муйском районах) прекратили тушить в связи с соответствующим решением комиссии по ЧС. По словам специалистов, пожары не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Всего с начала 2017 года в Бурятии зарегистрировано 255 лесных пожаров на общей площади около 17,5 тыс. га, по которым проводилось тушение. Еще по 49 пожарам на площади около 120 тыс. га тушение было прекращено решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.