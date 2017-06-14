Вашингтон, 14 июня, 2017, 11:13 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 13 июня обозначил цели изменений, которые правительство США планирует внести в свою политику в отношении Кубы, сообщает El Periódico.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба никогда не предаст своих истинных друзей за всё золото мира

В ходе слушаний в Сенате по бюджету Государственного департамента США Тиллерсон сослался на изменения в отношениях с Кубой, которые президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит 16 июня в Майами после трех лет политики сближения, инициированной в 2014 году бывшим президентом Бараком Обамой.

«Мы не хотим продолжать финансовую поддержку режима, который, по нашим сведениям, не сделал никаких изменений своей позиции или поведения» в области прав человека, заявил Тиллерсон в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям.

Не вдаваясь в подробности мер, которые собирается объявить Трамп, глава внешнего ведомства заверил, что правительство хочет «позволить и дальше развиваться коммерческой активности и взаимообмену с Кубой, на сколько это возможно», так как правительство США видит в этой политике «выгоду для кубинского народа».

Но в то же время власти США желают быть уверенными, что бизнес не обеспечивает «финансовую поддержку» кубинского правительства, которое, по мнению США, нарушает «замысел закона Хелмса-Бёртона» от 1996 года, обязывающего США поддерживать экономические ограничения в отношении Кубы, пока семья Кастро не оставит власть, помимо прочих условий.

Этим законом власти США пытались «надавить на режим, чтобы он изменился, и сейчас это давление почти полностью отсутствует», — посетовал Тиллерсон уже на слушании Комитета по иностранным делам.

Одним из изменений, которые планирует ввести нынешний Белый дом, по словам источников, близких к процессу, является запрет американским компаниям торговать с лицами, связанными с армией Кубы. Предполагается, что это будет соответствовать цели, поставленной Тиллерсоном по предотвращению обогащения правительства Куба за счет политики сближения.

Глава американской дипломатии также предположил, что США могли бы более четко обусловить процесс нормализации в области прав человека на Кубе, принимая во внимание, что прямо сейчас президент Рауль Кастро не имеет «стимулов» для улучшений в этой области.

«Куба, безусловно, должна начать выполнять свои задачи в области прав человека», — заявил Тиллерсон.

Между тем, сенаторы-демократы Патрик Лихи и Том Удолл призвали госсекретаря не «давать задний ход» мерам, продвигаемым администрацией Обамы, так как «старая политика холодной войны не удалось».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, новое правительство США с февраля 2017 года планирует расширение ограничений поездок на Кубу и серьезные сокращения экономических связей с предприятиями, контролируемыми кубинскими вооруженными силами. Это отменит ряд политических шагов в отношении Кубы, ранее реализованных предшественником Трампа в Белом доме Бараком Обамой.

В декабре 2014 года президент Обама и его кубинский коллега Рауль Кастро объявили о скорейшей нормализации отношений между Кубой и США после паузы в 54 года.

Среди достигнутых договоренностей Обама отменил правило «мокрые ноги, сухие ноги», которое позволяло легализоваться на территории США кубинцам, незаконно пересекшим американскую границу.

Среди других нововведений Обамы стало открытие возможности посещать остров, историческое восстановление дипломатических отношений, снятие ограничений на ведение бизнеса в стране, а также разрешение на импорт определенных объемов кубинского табака и рома в Соединенные Штаты.