Псков, 14 июня, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Работами по сохранению фресок церкви Успения 1462 года, расположенной в селе Мелётово Псковской области, займутся реставраторы из Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете по охране объектов культурного наследия, на конкурс была подана единственная заявка — от АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» (Москва).

Gkn.pskov.ru Церковь Успения в селе Мелётово Псковской области

Заявка этой компании была признана соответствующей требованиям конкурсной документации, конкурс признан несостоявшимся, а контракт будет заключён с АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» как с единственным подрядчиком.

Работы будут выполнены за 3,5 млн рублей.

Gkn.pskov.ru Фрагмент фресковой живописи в церкви Успения в Мелётове

Напомним, храм в Мелётове известен своими уникальными фресками, которые долгое время были скрыты под многочисленным слоем побелки. Роспись была обнаружена местным священником Николаем Богушевским в 70-е годы XIX века. В XX веке предпринимались несколько попыток снять штукатурку с фресок. Самая известная из фресок изображает скомороха, наказанного за глумление над Богородицей: она склоняется над шутом, лишившимся рук и ног за хулу в её адрес.