Калуга, 14 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Пять лет лишения свободы условно назначил калужский районный суд за коммерческий подкуп бывший заместитель генерального директора ООО «Газпромежрегионгаз». Об этом 14 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Надежда Майорова.

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В апреле 2016 заместитель генерального директора по учёту газа и работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» потребовал с представителя инженерной организации передать по 500 рублей за каждую абонентскую заявку на установку счётчиков.

Топ-менеджер дал понять, что в случае невыполнения данного требования будет препятствовать нормальной работе предприятия. Осуждённый успел получить от представителя «СМП «Инженерные системы» порядка 55 тысяч рублей.

Напомним. в 2016 году в калужском регионе было выявлено свыше 430 экономических преступлений, большую часть которых составляют мошенничества. Каждое третье преступление было совершено против собственности. В суд переданы уголовные дела в отношении 220 человек.