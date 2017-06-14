Москва, 14 июня, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Оптимальное количество поставщиков на электронных торгах составляет от трех до 16 участников. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели эксперты АО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП).

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

«Анализ 16,5 тысяч проведенных в 2016 году государственных и корпоративных закупок показал, что существует определенное оптимальное количество участвующих в закупке поставщиков, которое находится в диапазоне от трех до 16 участников», — говорится в сообщении пресс-службы ЕЭТП.

По данным экспертов ЕЭТП, интенсивный рост участников торгов не всегда ведет к росту конкуренции. Оптимальное число поставщиков зависит от категории товара — для товаров кратковременного пользования и повседневного спроса оно достигает верхней границы указанного диапазона, в то время как, например, для товаров особого спроса, преимущественно длительного пользования, предложение на рынке минимально и в этом случае предпочтительны не более 3−5 компаний-поставщиков.

Как указал генеральный директор АО «ЕЭТП» Антон Емельянов, результаты исследования объясняются тем, что электронная закупочная процедура по некоторым формальным признакам представляет собой элемент массовой игры или соревнования.

«Видя относительно ограниченный масштаб конкуренции, участник аукциона психологически готов по-честному «биться» за право заключения желаемого контракта. А когда в закупке участвует слишком большое количество компаний, поставщик формально делает пару шагов на понижение, видит, что оппоненты продолжают активно понижать стоимость, и затем отстраняется, теряя интерес к дальнейшей энергичной борьбе за контракт», — пояснил Емельянов.