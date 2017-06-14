Дамаск, 14 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Сирийские курды, сражающиеся в составе поддерживаемой США коалиции, освободили людей из рабства «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 14 июня Reuters.

Orient-news.net Армия сирийских курдов

Одной из рабынь была Ноура Кхалаф, удерживаемая боевиками в течение трех лет. Террористы взяли ее в плен в небольшой иракской деревушки и протащили через всю территорию Сирии

Ноура Кхалаф покупалась и продавалась на невольничьем рынке пять раз, прежде чем ее и ее детей удалось освободить.

Кхалаф одна из многих женщин-езидов, освобожденных курдскими ополченцами из плена на севере Сирии.

Напомним, езиды сильно пострадали от действий «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).Езидизм — это уникальная синкретическая религия, сохранившаяся на территории Ирака. Она сочетает в себе элементы зороастризма, ислама и христианства. Ввиду закрытого характера она слабо изучена.

Чтобы стать адептом езидизма необходимо родиться в семье езидов, что делает данное учение закрытым для экспансии. Езиды многие столетия подвергались преследованию со стороны различных религиозных объединение, однако сумели сохранить себя вплоть до cегодняшних дней. Главной святыней является храм в иракском городе Лалеш.