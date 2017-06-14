Лондон, 14 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Лондоне в результате пожара в многоэтажном жилом доме пострадали около 50 человек. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на пожарных.

(сс)Unknown После пожара

«50 человек доставлены в больницы, степень их травм пока неизвестна, — говорится в сообщении. — (…) Есть погибшие, однако их точное число неизвестно».

В настоящее время на месте ЧП работают 40 пожарных расчетов и более 200 пожарных. Причина пожара, начавшегося минувшей ночью, пока неизвестна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня на западе столицы Великобритании загорелся 27-этажный жилой дом Grenfell Tower.

ЧП произошло в районе Северный Кенсингтон.

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