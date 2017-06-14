Москва, 14 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, не нужно создавать новый фонд страхования застройщиков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Правительственный законопроект, вносящий изменения в формирование и работу специального компенсационного фонда для участников долевого строительства, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 14 июня. Авторы законопроекта предлагает сделать разную ставку отчислений в фонд для разных застройщиков, а не устанавливать для всех базовую ставку не более 1% от цены строительства дома, как сейчас. Владимир Жириновский отметил, что это уже третья попытка застраховать обманутых дольщиков.

«Раньше были собраны деньги со всех застройщиков — 24 млрд рублей, но граждане, обманутые дольщики, ничего не получили. Потом строительные компании перевели в саморегулируемые строительные организации, опять попытались собирать деньги и страховать и ничего опять не получилось», — отметил Жириновский.

По его словам, в результате таких действий обманутыми оказались 100 тыс. человек.

«Позиция ЛДПР по этому вопросу, мы уже много лет говорим: прекратите ипотеку. Валютным заемщикам надо объяснить, что курс будет меняться и они проиграют, поэтому лучше брать в рублях. И лучше жилищные кооперативы, это надо развивать», — заявил Жириновский.

Поддерживать правительственный законопроект фракция ЛДПР не собирается. По словам депутата, правительство хочет создать фонд по страхованию только новых застройщиков.

«А старые — то есть, все те 100 тыс. человек, их обманули и они ничего не получат», — отметил Жириновский.