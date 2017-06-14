Москва, 14 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия») предлагает закрепить законом статус георгиевской ленты, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Voenpro.ru Георгиевская лента

«Сегодня я предлагаю придать нашей георгиевской ленте официальный статус символа Победы и ратного подвига нашего народа и внести поправку в соответствующие законодательные акты», — сказал он в ходе пленарного заседания.

«Это наше с вами общее дело — юридически закрепить то, что уже стало общепризнанным символом», — добавил он, указав на то, что впереди 22 июня, «начало самой страшной, самой ужасной войны в нашей истории».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий изготовление и пропаганду георгиевских лент на территории страны. Согласно принятому закону, за публичную демонстрацию георгиевской ленты на Украине предполагается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан «с конфискацией георгиевской ленты или предметов, содержащих ее изображения». За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленточки.