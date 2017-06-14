Пекин, 14 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. По вине любопытной пассажирки был сорван рейс авиакомпании Xiamen Air в международном аэропорту Пекина. Перед самым вылетом женщина открыла аварийный люк, сообщает агентство China News.

BriYYZ XiamenAir Boeing 787

Инцидент произошел 12 июня на рейсе Пекин — Сямэнь. Во время инструктажа перед взлетом бортпроводник рассказывал пассажирам, сидевшим у аварийного выхода, что ручку люка не нужно трогать в штатной ситуации, выход предназначен для экстренных случаев.

При этом одна из пассажирок все-таки дернула за рычаг. В результате рейс MF8118 был отменен, 113 пассажиров были вынуждены пересесть на другие рейсы, а виновницу происшествия полиция задержала на 12 суток.

Позже женщина пояснила, что хотела посмотреть, что случится, если «потянуть за ручку, которую нельзя трогать в штатной ситуации».

Аварийный трап не получил повреждений, однако его ремонт все равно будет проведен. Это обойдется по меньшей мере в 100 тыс. юаней (около $14,7 тыс.). Специалисты отмечают, что пассажирка должна будет выплатить штраф за причиненный ущерб.

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