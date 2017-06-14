Триполи, 14 июня, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Ливия пытается наладить нефтепроизводство, находящееся в упадке из-за нестабильной политической ситуации в стране. Во вторник, 13 июня, ливийская государственная нефтяная компания (NOC) начала разрешение споров, которые могли бы привести к повышению добычи черного золота. Однако эскалация конфликта вокруг Катара негативным образом повлияла и на Ливию, где под угрозой оказалось перемирие между враждующими группировками в стране и предварительным восстановлением нефтедобычи. Об этом пишет CNBC.

lalabell68 Нефтяная вышка

Дело в том, что NOC договорилась заключить временное соглашение о возобновлении производства нефти в Ливии с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall. В этом направлении намечались значительные подвижки. Например, предполагалось увеличить добычу нефти на 160 тыс. баррелей в сутки в восточной части страны.

В NOC заявили, что соответствующая договоренность — шаг в реализации планов Ливии по наращиваю нефтедобычи с нынешних 830 тыс. баррелей в сутки до 1 млн баррелей в сутки к концу июля 2017 года. Таких показателей удастся добиться за счет перезагрузки месторождений Wintershall, а в других регионах за счет доступа к трубопроводам, которые были заблокированы. Предполагалось, что в течение некоторого времени стороны будут пытаться разрешить свой спор относительно правовой базы, которая регулирует осуществление нефтяных операций.

Позднее власти Восточной Ливии пригрозили заблокировать сделку по Glencore, в котором Qatar Holding имеет долю и у которого есть контракт с NOC об экспорте нефти из восточного порта Марса Эль-Харига. До этого в Восточном парламенте Ливии NOC была вынуждена пересмотреть или отменить свои контракты с некоторыми компаниями, которые полностью или частично принадлежат Катару. Это при том, что Glencore с 2015 года была единственной компанией, покупающей энергоносители непосредственно у ливийской госнефтекомпании. Тогда представители NOC призвали власти на востоке страны не использовать конфликт вокруг Катара для блокировки экспорта нефти в эту страну. Официальные власти обоих правительств, в свою очередь, заявили, что пока не собираются прекращать поставки нефти.

Происходило это все на фоне новостей о том, что ОПЕК увеличила собственную нефтедобычу на 336 тыс. баррелей в сутки по итогам мая 2017 года. Это случилось за счет роста производства энергоносителя в Ливии и Нигерии, поскольку обе эти страны были освобождены от соблюдения венских договоренностей о сокращении объемов добычи черного золота.

Как отмечает CNBC, сейчас что угодно может поставить под угрозу частичное восстановление ливийского нефтяного сектора. В последнее время добыча здесь выросла чуть более чем до 800 тыс. баррелей в сутки впервые с 2014 года.

Напомним, что в Ливии находятся самые крупные запасы нефти в Африке. Они достигают около 48 млрд баррелей, однако из-за событий 2011 года производство нефти здесь заметно сократилось, а экспорт снизился с 1,6 млн баррелей в несколько раз. С декабря 2014 года порты в стране работают с переменным успехом, поскольку на них часто нападают радикальные исламисты. Ситуацию осложняет еще и то, что в стране одновременно действуют избранный на всеобщих выборах парламент в Тобруке, находящийся недалеко от Бенгази (на востоке), и происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). После многочисленных трудностей в Триполи при поддержке ООН удалось создать правительство национального согласия. Однако восточный парламент его не поддержал. Все это не позволяет нефтяному сектору Ливии работать. Так, в начале марта этого года производство черного золота здесь сократила до 663 тыс. баррелей в сутки с 700 тыс. баррелей в день из-за беспорядков. Но уже в конце мая сообщалось, что ливийская нефтедобыча выросла до максимального значения за последние три года и составила 827 тыс. баррелей в сутки за счет роста добычи на «Шараре».

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Что касается ситуации с Катаром, то, как ранее передавало ИА REGNUM, 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий решили разорвать дипотношений с Катаром. Доху обвинили в том, что она поддерживает терроризм и экстремистскую идеологию, обвинили также в проведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств. Позднее блокаде Катара присоединились еще несколько стран. Ряд государств прекратил морское, сухопутное или воздушное сообщение с Катаром. Например, Саудовская Аравия перекрыла государственную границу с Катаром, через которую осуществляются многие поставки продовольствия и техники.

Поскольку Катар является одним из самых крупных в мире производителей СПГ, то эксперты не раз озвучивали опасения по поводу того, что эскалация конфликта с Катаром может привести к неприятных изменениям как на мировом газовом рынке, так и на нефтяном. 13 июня иностранные СМИ сообщали, что в Катаре, втором в мире производителе гелия, были остановлены гелиевые заводы из-за дипскандала.