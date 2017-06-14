Киев, 14 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. 13 тыс. абонентов остаются без газоснабжения в Донецкой области, заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, сообщает 14 июня «112 Украина».

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По его словам, без централизованного газоснабжения остается Авдеевка и ряд прилегающих к городу населенных пунктов. Малыхин отметил, что для возобновления подачи газа необходимо провести ремонтные работы на магистральном газопроводе.

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«Повреждение на магистральном газопроводе», — сказал глава администрации.

Он также добавил, что пока рабочие не могут выехать на место, где будут проводиться работы, из-за отсутствия гарантий безопасности.

Напомним, газоснабжение в Авдеевке и ближайших населенных пунктах отсутствует с 7 июня, когда обстрелами был поврежден газопровод.

Помимо этого, в Донецкой области остаются без централизованного водоснабжения 72 населенных пункта, население обеспечивается водой согласно графику. Подвоз технической и питьевой воды осуществляется ежедневно.

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