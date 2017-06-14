Лондон, 14 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд считает, что после Brexit его страна должна остаться в таможенном союзе ЕС, передает информационное агентство n-tv.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Хаммонд считает, что премьер-министр Тереза Мэй не должна добиваться «жесткого развода» с ЕС, который подразумевает выход из общего рынка и таможенного союза ЕС.

В интервью The Times он высказал мнение, что министры должны пересмотреть свое решение о проведении полностью независимой торговой политики. Позицию Хаммонда поддерживают лейбористы, которые, в отличие от консерваторов во главе с Мэй, выступают за «мягкий Brexit».

Местные СМИ не исключают смягчение позиций консерваторов в связи с потерей большинства в парламенте по итогам досрочных выборов, которые прошли в Великобритании 8 июня.

Напомним, следующие переговоры по Brexit между Лондоном и Брюсселем запланированы на 19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.