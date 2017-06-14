Москва, 14 июня, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Понятие «блогер» стало частью повседневной жизни. За четыре года с 26% до 6% сократилось число тех, кто не знаком с этим понятием. При этом с 41% до 69% увеличилась доля респондентов, способных дать ему то или иное определение.

Os.zp.ua За компьютером

Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом читать блоги за последние несколько лет чаще не стали. Так, читательская аудитория блогов составляет 33%.

Блоги чаще просматривают молодые люди от 18 до 24 лет (56%) и мужчины (38%), чем представители других возрастных групп (от 28% до 33%) и женщины (29%).

Самым известным в стране блогером, по результатам опросов, остается Дмитрий Медведев.

Самыми цитируемыми блогерами в российских СМИ стали Дональд Трамп), Алексей Навальный и Мария Захарова.

Большинство опрошенных стали чаще усматривать у авторов блогов стремление «пропиаритьтся» (42% в 2017 г. против 35% в 2013 г.).

Однако в первую очередь образ блогера сегодня связан с деньгами: 47% опрошенных (рост с 14% в 2013 г.) считают, что блоги пишут с целью заработать.

Опрос проведен 8−9 июня 2017 года. В опросе приняли участие граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Справка ИА REGNUM :

Слово Блогер произошло от weblogger — создатель блога. Блогер — это человек, являющийся автором блога — публичного дневника. Его ведение обычно не работа, а хобби, хотя популярные страницы могут являться неплохим источником дохода.