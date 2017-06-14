Великий Новгород, 14 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Новгородское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 19 июня рассмотрит вопрос о включении ПАО «Сбербанк России» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с жалобой на банк в управление обратилась администрация Новгородского муниципального района.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Власти Новгородского района заявили об уклонении ПАО «Сбербанк России» в лице его новгородского отделения №8629 от заключения контракта по итогам проведения электронного аукциона на оказание банковских услуг по предоставлению кредита. Кредит в размере 4,6 млн рублей районные власти брали на покрытие долговых обязательств района, закупка была объявлена 12 апреля 2017 года.

«Из поступившей информации следует, что ПАО «Сбербанк России» был пропущен установленный срок подписания контракта на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», — сообщили в региональном управлении ФАС, отметив, что в соответствии с частью 2 статьи 104 закона о контрактной системе № 44-ФЗ информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, включается в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Этот вопрос и будет рассмотрен на заседании комиссии Новгородского УФАС 19 июня.

«Если по итогам разбирательства сведения о ПАО «Сбербанк России» будут включены в РНП, крупнейший государственный банк страны в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках и, соответственно, финансировать дефицит бюджетной системы Российской Федерации», — отметили в управлении ФАС России по Новгородской области.