Вашингтон, 14 июня, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Власти США намерены продолжать работу с Российской Федерацией по всем ключевым вопросам, в том числе по Сирии и Украине. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в комитете по иностранным делам сената Конгресса США.

Mil.ru Флаги России и США

При этом Тиллерсон подчеркнул, что отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшаются, а также находятся на «беспрецедентно низком уровне».

«Наша цель состоит в том, чтобы их стабилизировать», — говорит он.

Комментируя возможность введения новых ограничительных мер против РФ, госсекретарь США заявил, что не хотел бы закрытия каналов коммуникации с Москвой. По его словам, Белый дом намерен сохранить гибкость в «данном вопросе», чтобы иметь возможность «влиять» на позицию Кремля.

Госсекретарь США также добавил, что партнеры Вашингтона просят Белый дом улучшить отношения с Россией.

«Союзники, партнеры, большие и маленькие, и это без исключений, в Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии говорят: «Пожалуйста, займитесь отношениями с Россией, они должны быть улучшены», — заявил Тиллерсон.

13 июня газета The Washington Post сообщила, что рассмотрение законопроекта о расширении санкций США в отношении РФ пройдет на текущей неделе — вместе с законопроектом о санкциях против Ирана.

«Поправка по России» также предусматривает лишение Белого дома права самому снимать уже действующие санкции и закрепление некоторых санкций самостоятельно.

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