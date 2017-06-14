Симферополь, 14 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В 2017 году наблюдается снижение туристического потока в Крым, что связанно с малым количеством льгот и авиарейсов. Об этом заявил глава администрации города Ялты Андрей Ростенко, передают «Примечания».

Архип Куинджи. Берег моря со скалой. 1898-1908

"Есть тенденция упадка туристического потока в Крым. <…> Анализируя продажу туристических путевок, я могу предположить, что будет определенное снижение в пик сезона», — заявил Ростенко.

«Это связано с маленьким количеством авиарейсов и льгот», — подчеркнул мэр. По его мнению, достичь показателей 2016 год будет возможно при введении дополнительных послаблений для граждан.

По данным РИА «Новый День», даже попавшие в льготные категории граждане жалуются на то, что клиентам пытаются продавать субсидированные билеты только в одну сторону, либо заявляют, что в нужные даты рейсов с субсидированными билетами нет. При этом цены на авиарейсы из разных регионов России за исключением Москвы составляют от 9 тыс. рублей в одну сторону — и это под конец сезона.

Отметим, что в апреле туроператоры констатировали снижение проданных ими туров в Крым на майские праздники — снижение составило от 50% до 60%. По итогам раннего бронирования зафиксировали и падение спроса на высокий сезон. Объясняя такую тенденцию, туроператоры указывали на то, что регион перестал восприниматься как место для дешевого комфортного отдыха в связи с ростом цен на полуострове.

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Между тем, Крым провалил подготовку к пляжному сезону — с задачей не справился ни один регион республики. К 1 июня из 356 пляжей лишь 12% получили заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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