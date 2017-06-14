Москва, 14 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. В Москве 14 июня сохранится дождливая теплая погода, возможны грозы, сообщает Гидрометцентр.

tpsdave Гроза.

По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется по области до +21 градуса, в Москве температура воздуха составит 18−20 градусов тепла.

Местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5−10 м/с, при грозе — порывы до 12−17 м/с.

В ночь на 15 июня сохранится облачность, также не исключен небольшой дождь. Температура воздуха составит 8−10 градусов тепла в Москве.

Днем 15 июня также будет пасмурно и сыро. Воздух днем в Москве прогреется до плюс 12−14 градусов.