Лондон, 14 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Пожар в жилом многоэтажном доме на западе Лондона стал причиной гибели нескольких человек, сообщает BBC со ссылкой на источник.

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Точное количество погибших не уточняется, как и неизвестна причина случившегося возгорания.

Напомним, в 1:00 по местному времени в столице Великобритании произошло возгорание жилого дома Grenfell Tower. В результате происшествия пострадало не менее 30 человек.

Некоторые СМИ поспешили назвать причиной трагедии взрыв, произошедший на одном из этажей здания.