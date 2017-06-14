Чебоксары, 14 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. В чебоксарском Заволжье продолжаются раскопки на месте предполагаемого участка Волжской оборонительной линии. Поисковики полагают, что во время Великой Отечественной войны здесь готовились маршевые роты для последующей отправки на фронт, сообщили ИА REGNUM в Минобразования Чувашии.

Cap.ru Раскопки в Заволжье

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В раскопках участвуют более 40 поисковиков из семи отрядов. Предполагается, что на заволжском участке в Чебоксарах во время войны была построена долговременная оборонительная точка (ДОТ) и окопы Волжской оборонительной линии. В настоящее время выкопан из грунта железобетонный ДОТ, восстановлен участок окопов.

«Найденные в ходе работ пули от винтовки Мосина, осколки мин и снарядов, хвостовики мин, сапёрные лопаты доказывают, что на этом участке в годы Великой Отечественной войны велась интенсивная подготовка маршевых рот для последующей отправки на фронт. Архивные документы свидетельствуют, что в 1943 году здесь в учебных батальонах 95-го запасного стрелкового полка 14-й запасной Чебоксарской стрелковой бригады проходили массовые обучения призывников из Курской и Орловской областей, освобождённых после фашистской оккупации», — отмечают в Минобразования Чувашии.

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Поисковики считают, что на данном участке необходимо создать объект туристического назначения, который можно использовать для патриотического воспитания школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объекты времен Великой Отечественной войны находятся на территории заволжского поселка Октябрьский. Это вкопанный в землю железобетонный пулеметный колпак, который был заполнен мусором, несколько ям и окопы, образующие несколько зигзагообразных линий. Исследователи полагают, что данные полевые фортификационные сооружения являются частью Волжского оборонительного рубежа, возводившегося в декабре 1941 — январе 1942 года на территории Среднего Поволжья на случай прорыва фронта под Москвой.