Тамбов, 14 июня, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В Моршанске (Тамбовская область) в девятиэтажном доме произошел хлопок газа. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, ЧП произошло примерно в 20:15 13 июня. Есть пострадавший.

Бытовой газ

Взрыв произошел в квартире на девятом этаже. После этого начался пожар.

Жильцы дома были эвакуированы. Многие из них находятся у родственников, некоторые — в пункте временного размещения на базе гостиницы «Цна».

"От МЧС России выделен комплекс инженерного мониторинга «Струна» для проведения проверки несущих стен жилого дома в город Моршанске. Силами полиции организовано оцепление и охрана района происшествия», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, по факту началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«По предварительным данным, телесные повреждения получил хозяин квартиры, который сразу был госпитализирован в лечебное учреждение. На месте происшествия работает следственная группа», — сообщают в СКР.

ИА REGNUM напоминает, что 23 октября 2016 года взрыв газа произошел в соседней Рязани. В результате взрыва семь человек погибли, еще 16 получили ранения. 11 квартир были полностью разрушены. По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как выяснилось, причиной взрыва стала утечка газа. Позже подобный взрыв прогремел в 12-квартирном двухэтажном доме на улице Минской в Иваново — он произошел около четырех часов утра, когда люди еще спали. Взрывом из середины дома буквально вырвало кусок. На месте погибли шесть человек, в том числе четырехлетняя девочка.