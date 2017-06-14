Грозный, 14 июня, 2017, 10:13 — ИА Регнум. Вопрос о ликвидации трехсменного образования вновь поднят в правительстве РФ. На совещании по вопросу строительства школ в Северо-Кавказском федеральном округе, которое состоялось 13 июня во Владикавказе, председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ситуации трёхсменного обучения говорить о получении качественного образования — бессмысленно.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

В совещании приняли участие вице-премьер Александр Хлопонин, министр образования и науки Ольга Васильева, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

В северокавказском регионе проживает почти десятая часть всех школьников страны — около 1,2 млн детей, из них в три смены учатся более семи тысяч человек. В 2016—2017 учебном году в округе в трёхсменном режиме работала 61 школа, отметил премьер-министр, назвав причинами такой ситуации то, что «мы не вполне успеваем за рождаемостью» и то, что «в округе много старых школьных зданий, и даже капитальный ремонт не всегда спасает положение».

Министр образования РФ Ольга Васильева подтвердила слова Медведева таким фактом, что в Северной Осетии есть «школа, построенная в 1876 году, в которой обучается 470 человек и таких школ предостаточно».

В 2017 году на строительство новых школ на Северном Кавказе предусмотрено выделить из федерального бюджета более 5 млрд рублей На них должны быть созданы около 14,5 тыс. ученических мест. Однако, по словам Дмитрия Медведева для решения проблемы требуется почти в четыре раза больше новых учебных мест, порядка 57 тысяч — это не менее 114 новых школ и довольно значительное число капитально реконструируемых школ.

По словам Ольги Васильевой, Минобрнауки предоставило Минфину России информацию о дополнительной потребности на строительство школ в РФ на 2017 год в объеме 10,9 млрд рублей. Эти денежные средства будут направлены в 23 субъекта РФ, в том числе и в четыре региона СКФО — Дагестан, Ингушетию, Чечню и Ставропольский край, где планируется построить и приобрести девять новых школ на 5144 места.

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Напомним, в 2016 году трём регионам, входящим в состав СКФО — Дагестану, Ингушетии, Чечне — были предоставлены субсидии общим объёмом более 3 млрд рублей на возмещение затрат, связанных со строительством, выкупом, а также капитальным ремонтом зданий. На эти средства было построено пять зданий школ общей проектной мощностью 4288 мест.

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Министр образования РФ: Наиболее остро стоит вопрос трехсменки в Чечне

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года глава Минкавказа РФ Лев Кузнецов, отметив, что ситуация с трехсменным образованием в регионах Северного Кавказа — это «социальный вызов», заявил, что для полной ликвидации трехсменного обучения регионам СКФО необходимо более 40 млрд рублей.

Первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в марте 2017 года сообщал, что в течение трех месяцев должно быть принято принципиальное решение по вопросу окончательной ликвидации трехсменки до 2021 года.

По данным Росстата, на начало 2016—2017 учебного года в 23 школах Дагестана обучались в третью смену 3095 детей, что составляет 0,8% от общей численности всех школьников республики. В Чечне вынуждены учиться в третью смену 4198 детей в 38 школах. Это 1,6% общей численности учащихся. Руководство Ингушетии рапортовало, что в регионе полностью избавились от трехсменки.

В две смены на территории СКФО работают 1394 школы, где обучаются 282 336 учащихся или 23% от общего числа школьников.