Майами, США, 14 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Мартинелли, возглавлявший Панаму с 2009 по 2014 год, 13 июня присутствовал на предварительном слушании в федеральном суде Южной Флориды, где судья Эдвин Г. Торрес сообщил о начале процесса выдачи и отказе в освобождении под залог.

World Economic Forum Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли

В коричневой тюремной униформе и наручниках Мартинелли выслушал то, как судья Торрес зачитал обвинения в незаконном прослушивании телефонных разговоров и незаконном обогащении, предъявленные правительством Панамы и указанные в тексте запроса о его выдаче.

Адвокаты Мартинелли попросили судью рассмотреть освобождение бывшего президента под залог и привели в качестве примера случай колумбийского бывшего министра Андреса Фелипе Ариаса, который также проходил процесс экстрадиции из США в Колумбию после того, как был приговорен на родине к 17 годам лишения свободы за коррупцию.

Судья Торрес заявил, что он рассмотрит дело Ариаса, и предоставил защите Мартинелли одну неделю на подготовку к следующему слушанию 20 июня. Адвокаты Мартинелли должны установить, являются ли преступления, вменяемые президенту в Панаме, основанием для выдачи Соединенными Штатами в соответствии с договором, подписанным в 1904 году.

Сидни Ситтон, один из адвокатов панамского экс-президента, заявил после заседания суда, что Мартинелли не удостоится справедливого суда в своей стране, и добавил, что это реванш нынешнего президента Панамы Хуана Карлоса Варелы.

«Это месть за то, что на посту президента он отстранил от должности бывшего тогда вице-президентом Хуана Карлоса Варелу», — заявил адвокат.

Адвокат также заявил о своей уверенности в справедливости юстиции США и отметил, что в прошлом посоветовал Мартинелли не идти в суд в Панаме ввиду отсутствия доверия к системе.

«В американской системе основные права соблюдаются, в этом разница с Панамой, в Панаме мы живем в диком состоянии», — заявил адвокат.

Адвокаты также отметили «политические» причины экстрадиции и подчеркнули, что Мартинелли, который в настоящее время запрашивает политическое убежище в США, не «скрывался», и его место жительства в Майами было известно более двух лет.

Кроме того, по словам адвокатов, Мартинелли преследуют за то, что он «антикоммунист, который поддерживает права человека».

Напомним, Рикардо Мартинелли 12 июня был арестован в своем доме недалеко от Майами по ордеру Интерпола, выданному 21 апреля 2017 года по просьбе панамского суда. Однако процесс против бывшего президента начался еще в декабре 2015 года, когда Верховный суд Панамы открыл против него первое из десятка дел, большинство из которых связано с обвинениями в коррупции.

За день до второго слушания в суде США дела Мартинелли запланирована встреча в Вашингтоне президента США Дональда Трампа и нынешнего главы Панамы Хуана Карлоса Варелы.