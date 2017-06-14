Гамбург, Германия, 14 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Помимо 15 тыс. полицейских из разных стран, за порядком в Гамбурге во время проведения саммита G20 будут следить европейские антитеррористические подразделения, передает 13 июня Die Welt.

Безопасность в Германии

Об усилении мер безопасности сообщили власти Гамбурга из-за возможной террористической угрозы.

Ранее сообщалось, что на саммите ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов и до 150 тыс. демонстрантов, среди которых 8 тыс. левых экстремистов.

«Даже если у нас нет никаких доказательств, мы должны обеспечить максимальную безопасность проведения саммита», — заявил глава полиции Гамбурга Мартин Мейер.

Он сообщил о прибытии накануне саммита бойцов антитеррористического подразделения Австрии (подразделение «Кобра») и Нидерланд.

Напомним, что саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7 — 8 июля 2017 года.