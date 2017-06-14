Киев, 14 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Половина жителей Киева может остаться без горячей воды осенью 2017 года, заявил эксперт по вопросам энергоэффективности Святослав Павлюк, сообщает 14 июня «ГолосUA».

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По его словам, отключение в Киеве ТЭЦ-6 может стать критичным, поскольку спустя длительное время теплоэлектроцентраль будет невозможно запустить снова из-за застывания мазута и повышения уровня кислорода в теплосетях.

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«ТЭЦ-6 надо срочно запускать, иначе она не запустится к отопительному сезону, и половина Киева останется без воды», — подчеркнул Павлюк.

Напомним, гендиректор «Киевэнерго» Александр Фоменко 1 июня заявил, что ТЭЦ-6 была отключена от газоснабжения из-за колоссальной задолженности за потребление и транзит газа — около 4,9 млрд гривен ($190 млн).

Он также отметил, что из-за остановки на ТЭЦ-6 «нарушились технологические процессы», которые могут привести к «срыву подготовки к отопительному сезону».

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