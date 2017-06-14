Жириновский предложил Путину поменять формулу подсчета итогов выборов
Москва, 14 июня, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину новую формулу подсчета итогов результатов парламентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.
Жириновский принял участие в «прямой линии с президентом» и направил Путину видеовопрос — считает ли он справедливым, что на выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» получила 54% голосов, но заняла 76% мандатов.
«Допустим, Вы склонны оставить смешанную систему, но тогда давайте изменим правила подсчета голосов. В Европе за основу берут процент отданных голос за партию. То есть «Единая Россия», получив 54% на выборах 2016 года в Госдуму, не смогла бы занять в парламенте более 246 мест (из 450). Именно эту квоту определили избиратели. Единороссы должны были взять 207 своих одномандатников и добавить 39 человек из списка — это и были бы 54 процента отданных голосов. Вместо этого, они к этим 54% по списку прибавили еще и всех одномандатников, и в итоге получили 343 кресла — 76%! А почему? Потому что заложили неправильную формулу подсчета», — отметил депутат Госдумы.
«Зачем мы заложили такую неправильную формулу подсчета? Ведь мы нарушаем волю избирателей. Единороссов в парламенте должно быть 246, а их — 343. Давайте это отменим, чтобы действовало простое правило: сколько народ дал процентов партии, столько ее депутатов и должно быть в парламенте», — предложил Жириновский.
«Прямая линия» с президентом состоится 15 июня.