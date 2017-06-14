Москва, 14 июня, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину новую формулу подсчета итогов результатов парламентских выборов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Жириновский принял участие в «прямой линии с президентом» и направил Путину видеовопрос — считает ли он справедливым, что на выборах в Госдуму 2016 года «Единая Россия» получила 54% голосов, но заняла 76% мандатов.

«Допустим, Вы склонны оставить смешанную систему, но тогда давайте изменим правила подсчета голосов. В Европе за основу берут процент отданных голос за партию. То есть «Единая Россия», получив 54% на выборах 2016 года в Госдуму, не смогла бы занять в парламенте более 246 мест (из 450). Именно эту квоту определили избиратели. Единороссы должны были взять 207 своих одномандатников и добавить 39 человек из списка — это и были бы 54 процента отданных голосов. Вместо этого, они к этим 54% по списку прибавили еще и всех одномандатников, и в итоге получили 343 кресла — 76%! А почему? Потому что заложили неправильную формулу подсчета», — отметил депутат Госдумы.

«Зачем мы заложили такую неправильную формулу подсчета? Ведь мы нарушаем волю избирателей. Единороссов в парламенте должно быть 246, а их — 343. Давайте это отменим, чтобы действовало простое правило: сколько народ дал процентов партии, столько ее депутатов и должно быть в парламенте», — предложил Жириновский.

«Прямая линия» с президентом состоится 15 июня.