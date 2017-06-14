Южно-Сахалинск, 14 июня, 2017, 10:31 — ИА Регнум. Экологи общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», пограничники, нефтяники и добропорядочные рыбаки провели совместную операцию по задержанию браконьеров, добывавших краснокнижного тайменя, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Экологическая вахта Сахалина» Краснокнижного тайменя продолжают варварски уничтожать

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Эта антибраконьерская организация была не совсем обычной. Она объединила пограничное управление ФСБ России, нефтяную компанию «РН-Сахалинморнефтегаз», рыбопромышленное предприятие «НХ Кайган», известного островного предпринимателя Олега Путинцева и общественную организацию «Экологическая вахта Сахалина» — всех тех, кто не намерен терпеть нашествия браконьерских полчищ на уникальные сахалинские бухты и реки.

В Набильском заливе, что находится в Ногликском районе Сахалина, обитает величественная царь-рыба — таймень. Многолетнее варварское истребление поставило тайменя под угрозу полного уничтожения. Для сохранения вида рыба внесена в Красную книгу России, ее вылов категорически запрещен.

«Три браконьера более месяца проживали в домике на юго-восточном берегу Набильского залива, в неформальном поселке, стихийно возникшем на месте старой разведочной скважины и среди местного населения известном как «Сто девятый». С помощью надувной моторной лодки они выставили около 150 м сетей и ежедневно извлекали из них до 30 тайменей и более. При этом они были только исполнителями, а организаторы незаконного промысла появлялись на месте лишь время от времени, снабжая браконьеров топливом, сетями, продуктами и спиртным, регулярно забирая выловленную рыбу», — рассказал руководитель «Экологической вахты Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Браконьеров задержали ранним утром, когда преступники выгружали на берег из лодки очередной незаконный улов — 22 тайменя. Перед этим рейдовая бригада вела с берега оперативную съемку, фиксируя незаконные действия преступников. Еще 6 рыбин обнаружили в расставленных браконьерами сетях, уже после задержания.

«Из них три особи в относительно хорошем состоянии были отпущены обратно в залив. У браконьеров изъяты сети, лодка, подвесной мотор «Судзуки-40» и вся выловленная рыба, а сами они доставлены в Ногликское отделение полиции. Там быстро установили их личности — двое нарушителей оказались жителями Читинской области и Бурятии (в отношении одного из них имеется возбужденное ранее уголовное дело о краже), и лишь один — из Холмска», — уточнил Дмитрий Лисицын.

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В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 258.1 УК РФ, согласно которой уголовным преступлением является не только незаконная добыча, но также и приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России, к которым относится и Сахалинский таймень. В отношении преступлений, совершенных в составе организованной группы, данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

«По горячим следам были установлены два человека, с большой вероятностью организаторы браконьерского промысла. Одному из них браконьеры начали звонить сразу после задержания в надежде «решить вопрос», второй подъехал на джипе забирать улов. В отношении них ведется проверка», — рассказал Лисицын.

После задержания браконьеров рейдовая бригада полностью очистила весь Набильский залив от браконьерских сетей — теперь представителям уникальной морской фауны ничего не угрожает.

«Нас, экологов, не может не радовать то, что сахалинский бизнес сегодня осознает необходимость борьбы с браконьерством. Ведь браконьеры лишают рыбаков их законных уловов. Подобные рейды мы договорились проводить и в будущем», — подчеркнул руководитель «Экологической вахты Сахалина».

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Как сообщало ИА REGNUM, браконьерские набеги на богатые рыбой дальневосточные бухты, заливы и нерестовые реки стали настоящим проклятьем для легальных рыбаков. Вместе в силовиками войну преступникам объявляют рыболовецкие предприятия. Для поддержания порядка на реках в Хабаровском крае в путину — 2016 был привлечен ОМОН, транспортная полиция, дежурили бригады рыболовецких артелей. Катастрофическая ситуация с браконьерством сложилась в 2016 году на Камчатке. Банды браконьеров едва не привели к закрытию путины. На западном побережье Камчатки созданы две ассоциации, задачей которых является помощь правоохранительным органам в борьбе с браконьерами. Браконьеры без зазрения совести поставляют пиратские уловы на рынки региона. Так, незаконно добытую редкую рыбу чавычу можно было купить в 2016 году на 1800 рублей за килограмм.