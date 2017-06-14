Москва, 14 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Российская Федерация даст адекватный ответ на действия Североатлантического альянса для сохранения стратегического баланса в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во второй части документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), показанного на телеканале Showtime.

Скриншот с видео The Putin Interviews SHOWTIME Владимир Путин

По словам главы государства, размещение систем противоракетной обороны (ПРО) в странах Восточной Европы в непосредственной близости от границ РФ — это лишь одна из угроз. Вторая скрыта в том, что «антиракетные» установки могут быть очень быстро переоборудованы в установки для ударных ракет.

Путин добавил, что попытки Североатлантического альянса окружить РФ системами ПРО могут привести к новому витку гонки вооружений, так как Москве придется дать адекватный ответ на действия военного блока.

«Это еще одна грубая стратегическая ошибка наших партнеров, — говорит глава государства. — Потому, что на все эти действия Россия даст адекватный ответ, и это будет означать ни что иное, как еще один виток гонки вооружения».

При этом Путин добавил, что ответ России на недружественные действия НАТО будет «гораздо дешевле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера документального фильма «Интервью с Путиным», автором которого стал режиссер Оливер Стоун, состоялась 12 июня в США. Картина была тепло встречена зрителями. Всего в фильме 4 серии, которые режиссер снимал в течение двух лет.

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