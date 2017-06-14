Улан-Удэ, 14 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов сегодня, 14 июня, вручил сертификаты начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, победители были определены по результатам конкурсного отбора на получение грантовой поддержки, исходя из объемов финансирования республиканского бюджета.

В 2017 году объем финансирования по начинающим фермерам составил 102,6 млн рублей, по семейным животноводческим фермам — 24 млн рублей. Государственную поддержку в виде гранта уже в этом году получат 39 начинающих глав крестьянских (фермерских) хозяйств и три семейные животноводческие фермы. В результате в текущем году будет создано более 100 новых рабочих мест, в течение пяти лет хозяйства будут развиваться и увеличивать производство сельскохозяйственной продукции на селе.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов, обращаясь к победителям конкурсного отбора, отметил, что сельское хозяйство — это стратегическая отрасль для республики.

«Вы выиграли, вы защитили свой проект, свои предложения, значит, у вас есть перспективы. Значит, вы понимаете, что делать, и у вас будет движение вперед. Безусловно, сельское хозяйство — это стратегическая отрасль. Это в целом формирование другого качества жизни на селе, создание новых рабочих мест. Это, можно сказать, историческая отрасль, которая в Бурятии реализовывалась тысячелетиями. И, конечно, хочется, чтобы оно (сельское хозяйство — прим. ИА REGNUM ) у нас было эффективным, чтобы было устойчивым, самодостаточным. Чтобы в какой-то момент мы могли работать без субсидий, не потому, что субсидии — плохо, а потому что зависимость от субсидий тоже сдерживает: «То ли получится, то ли не получится». Наша задача — сделать так, чтобы сельское хозяйство у нас было эффективным, выгодным и работало устойчиво. Чтобы у нас были стабильные рынки сбыта, чтобы у нас были все заказы на нашу собственную продукцию, чтобы у нас вся система была выстроена так, чтобы вы работали эффективно, прибыльно, могли сами развиваться и детям своим передавать то, что вы сделаете, то, что будет создано. Так что хочу вам пожелать успехов, хорошей погоды, хорошего приплода, набора массы, хороших цен на рынке, всего самого хорошего», — сказал Алексей Цыденов.

Добавим, чтобы получить грантовую поддержку, победителям пришлось выдержать серьезный конкурс. По данным республиканского правительства, конкуренция была достаточно высокой. Основные направления отобранных на конкурсе проектов — это молочное, мясное животноводство. Средства грантов будут использованы на приобретение тракторов, грузовиков, кормозаготовительной техники, сельскохозяйственных животных и так далее.

Грантовая поддержка считается достаточно эффективной мерой, ведь в результате закупалась техника, проводилась реконструкция хозяйств. Кроме того, результатом такой поддержки стало создание более 200 новых рабочих мест. С 2012 года в Бурятии было создано 225 хозяйств начинающих фермеров и 24 семейных животноводческих фермы молочного направления.