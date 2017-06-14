Симферополь, 14 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. На полуострове Крым объявлено штормовое предупреждение, здесь возможны сильные ливни и шквалистый ветер. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Александр Дейнека. Гроза заходит. Дождь. 1934

«В ближайшие 1−2 часа и днем 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17−22 м/с», — предупреждают в ведомстве.

Как отмечают в МЧС, из-за непогоды могут произойти подтопления, обрушения рекламных конструкций, поломки электрооборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в Крыму также было объявлено штормовое предупреждение.

10 июня, в Симферополе из-за сильных ливней оказались затопленными некоторые улицы. Серьезных чрезвычайных ситуаций не произошло.