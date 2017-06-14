Екатеринбург, 14 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. На Урале пропавший 10 июня в районе Рефтинского водохранилища четырёхлетний мальчик найден. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Mchsmedia.ru Поисковая группа МЧС

«Сегодня утром безвестно исчезнувший ребенок обнаружен живым, но в тяжелом состоянии, приблизительно в семи километрах от места его исчезновения. Сейчас он доставляется в больницу. Ему оказывается необходимая помощь», — сообщили в пресс-службе управления.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что ребёнок найден живым одной из поисковых групп недалеко от болота.

«Ребёнок находится в изнеможённом состоянии и ему необходима медицинская помощь. На данный момент сотрудники полиции совместно с коллегами из МЧС решают вопрос об эвакуации мальчика с помощью вертолёта», — добавил Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок отбился от родителей, когда семья находилась на отдыхе в лесу. Поиски мальчика были организованы немедленно. В них участвовали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и волонтёры. Также для поиска ребёнка использовались беспилотники. По факту пропажи мальчика было возбуждено уголовное дело.