Симферополь, 14 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. С крымских страниц сайта госзакупок исчезла часть информации. Информация по многим объявленным конкурсам сохранилась в виде сумм, однако выяснить, к чему они относятся, отныне стало невозможно. При этом комитет конкурентной политики Республики Крым объяснить пропажу не смог, передает РИА «Новый День».

Иван Шилов ИА REGNUM Фокус

«Это не мы», — заявили корреспонденту агентства в комитете.

Специалисты комитета предположили, что удаление информации произошло по инициативе администрации сайта госзакупок, которая не отчитывается перед Крымом.

Между тем следует отметить, что исчезновение данных совпало с назначением на должность нового председателя комитета конкурентной политики республики Наталии Борисенко.

2 июня глава Крыма Сергей Аксёнов уволил председателя комитета конкурентной политики Артема Зильберварга и его первого заместителя Ярослава Сливку. В соответствующем распоряжении отмечалось, что Зильберварг увольняется по соглашению сторон, а представление главе Крыма об этом внес вице-премьер республики Виталий Нахлупин.