Астана, 14 июня, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Казахстане в рамках программы утилизации старых машин один из автовладельцев сдал автомобиль Porsche 924 1985 года выпуска, за машину её хозяин получил 150 тысяч тенге (около 27 тыс. рублей), сообщил 13 июня казахстанский портал «Колеса».

OSX Автомобиль Porshe 924

Как сообщает издание, это не единственная интересная машина, которая была сдана по данной программе, ранее в утилизацию отправился автомобиль модели Toyota Land Cruiser 80.

Двое граждан сдали практически новые автомобили, которые были выпущены с конвейера в 2014 году. Ранее компания ТОО «Оператор РОП» сообщала, что в основном граждане Казахстана сдавали такие модели как: ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2101, ГАЗ-3110 и Москвич-2140 и Mazda 626.

Среди отправившейся в утиль техники самой старой машиной стал Москвич-400 из Семея, который был выпущен с завода в 1946 году. Больше всего старых автомобилей сдавали в городе Шымкент, там на утилизацию отправились 2980 авто.

Второе место занял Костанай, там граждане сдали на утилизацию 1825 машин. На последнем месте в ТОП-3 — город Талдыкорган, в рамках программы утилизации от населения там приняли 1597 автомобилей. Сообщается, что всего населению по данной программе было выплачено около 3 млрд тенге (около 543 млн. 668 тыс. рублей).

Напомним, программа утилизации старых автомобилей действовала в Казахстане с 21 ноября 2016 года по 13 июня 2017 года. Граждане могли сдать свой старый автомобиль в утиль и получить за это наличные.