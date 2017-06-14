Шадринск, Курганская область, 14 июня, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В курганском Шадринске неизвестные распяли лебедя на стене заброшенного дома. Прокуратурой Курганской области инициировано проведение доследственной проверки относительно жестокого обращения с животными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Animalsglobe.ru Лебеди

Сообщение о распятой белоснежной птице поступило редактору газеты «Исеть» Светлане Емельяновой 11 июня от жителей города, которые решили прогуляться в выходной по Шадринску с фотоаппаратом. Наткнулись на живодерство и были возмущены. Как поясняет Светлана Емельянова, лебедь прибит высоко, тщательно, гвоздями. В социальных сетях идет волна возмущения убийством, которое, по мнению пользователей, совершено явно не взрослыми людьми.

И это не первый случай издевательства над птицами, символизирующими верность, в Шадринске. Жительница этого курганского города Юлия Аверина сообщила в паблике «Современный Шадринск», что на реке Исеть несколько лет жили лебеди.

«Каждую весну к нам прилетало два красавца — лебедь и лебёдушка. Так приятно было просыпаться от их воркования утром и любоваться на них из окна. Но в один прекрасный день, придя с работы домой, я узнала что «рыбаки» утащили лебедушку. Хороша добыча! Лебедь покружил два дня и улетел. Думаю, что больше у нас такая красота не появится, а ведь жили они на этом месте больше пяти лет!!!», — пишет Юлия Аверина.

Прокуратура обещает найти виновных и наказать. Впрочем, граждане опасаются, что сделать это будет непросто.