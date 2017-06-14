Москва, 14 июня, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин задержан у здания Госдумы на Охотном Ряду в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Митрохин стоял с одиночным пикетом против реновации жилья. «Реновация, это — насилие, бесправие, беззаконие», — было написано на плакате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Митрохин выступает против закона о реновации у здания Госдумы

Вместе с тем задержания у нижней палаты парламента продолжаются — в автозак помещены уже семь человек. Раздаются крики «Позор!».

В то же время протестующих численно меньше, чем в день проведения парламентских слушаний по программе сноса пятиэтажек.

Как ожидается, 14 июня Госдума в третьем чтении примет закон о реновации, который вступит в силу одновременно с московским законом.