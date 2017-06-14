Барнаул, 14 июня, 2017, 09:48 — ИА Регнум. «На данный момент неизвестны ни количество погребенных людей, ни причина их смерти, ни приблизительное время захоронения. По словам привлеченного нами эксперта, на данном участке ранее было захоронение. Всю недостающую информацию следователи надеются получить в ходе начатой доследственной проверки», — пояснила Ольга Чеснокова.

Светлана Шаповалова Барнаул

По данным ИА «ПолитСибРу», два с половиной столетия назад на этом месте было первое городское кладбище. На нем похоронили русского изобретателя Ивана Ползунова.

Напомним, еще один инцидент с обнаружением человеческих останков произошел в октябре 2016 в Бийске. Местный житель наткнулся на погребение при проведении строительных работ по возведению жилого дома.

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А наиболее резонансный случай произошел в Барнауле. В октябре 2009 года в карьере за автосалоном «Мерседес» на пересечении ул. Малахова и Павловского тракта обнаружили 22 черепа с рублеными следами, кости человеческих скелетов, а также вещи: два золотых креста, золотая цепь, медные медальоны, мундштуки, кольцо с гравировкой «Марiя», расчески, зубную щетку, эмалированную кружку и прочие бытовые предметы.

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Позднее выяснилось, что захоронение относится ко времени 1922−1923 годов. А покоятся в нем бывшие офицеры и солдаты армии Колчака.

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