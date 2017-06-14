Вашингтон, 14 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Гражданин России Виктор Бут, отбывающий наказание в тюрьме США, обвинен в так называемом преступлении, совершённом по телефону, после беседы с корреспондентом Russia Today. Об этом RT рассказала супруга заключенного Алла Бут.

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По ее словам, Буту инкриминируют преступление, совершённое по телефону — передачу контакта третьему лицу, не внесенному в оговоренный список. За таким проступком могут последовать жёсткие дисциплинарные меры, отметила Алла Бут.

«То есть мы передали администрации тюрьмы номер телефона, на который будет совершён звонок, а также данные продюсера RT. Однако, кроме продюсера, во время интервью присутствовал — по тому же номеру — ещё и корреспондент, который как раз и разговаривал с Виктором», — пояснила женщина.

Она добавила, что прежде были случаи, когда к ее разговору с Виктором подключались третьи лица — другие родственники. Однако проблем не возникало, хотя формальный повод для замечания был.

Ранее о дисциплинарном расследовании в отношении Виктора Бута сообщил его адвокат Алексей Тарасов. Он отмечал, что мужчине может грозить возвращение в изолятор или увеличение срока.

Поводом, по словам защитника, стала беседа российского гражданина с журналистом RT Мурадом Газдиевым. Имя корреспондента не было указано в списке допустимых контактов заключенного тюрьмы Марион. Бут получил разрешение на контакт с другой журналисткой RT, при этом Гадзиев подключился к телефонной беседе.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году. В 2010 году его экстрадировали в США, где в апреле 2012 года суд приговорил мужчину к 25 годам тюрьмы. Бут был признан виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии» (FARC), которую власти США относят к террористическим. Сам Бут вину не признает.