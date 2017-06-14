Москва, 14 июня, 2017, 09:32 — ИА Регнум. В День донора в различных районах Москвы откроют мобильные пункты приема крови. Сдать кровь в мобильных пунктах можно будет 14, 15 и 16 июня, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Alenakopytova Кровь

В столице откроется четыре мобильных пунктов приема крови. Все мобильные пункты будут открыты с 10:00 до 14:00.

Кроме того, в больнице «Кузнечики» (поселение Рязановское) пройдет круглый стол на тему развития молодежных инициатив в Москве и праздник для доноров и организаторов донорского движения.

Напомним, Всемирный день донора отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения 14 июня в день рождения Карла Ландштейнера — австрийского врача и иммунолога, открывшего группы крови у человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года утверждены новые правила награждения жителей Москвы званием почётного донора. Получить звание «Почётный донор Москвы» стало намного проще. А с 17 по 28 апреля в Москве прошли акции по сдаче крови в московских вузах.

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