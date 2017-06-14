Воскресенск, Московская область, 14 июня, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В Воскресенском районе Подмосковья сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщает в среду, 14 июня, главное Управление МВД России по региону.

BenjaminNelan Перестрелка

Инцидент произошел на ул. Центральной в поселке им. Цюрупы.

«Местный житель 1979 г.р., находясь в квартире сожительницы на ул. Центральной, произвел несколько выстрелов из ружья из окна квартиры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции по «горячим следам» задержали злоумышленника.

«У гражданина изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано», — отмечается в сообщении.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.