Мужчина устроил стрельбу из окна квартиры в Подмосковье
Воскресенск, Московская область, 14 июня, 2017, 09:31 — ИА Регнум. В Воскресенском районе Подмосковья сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры. Об этом сообщает в среду, 14 июня, главное Управление МВД России по региону.
BenjaminNelan
Перестрелка
Инцидент произошел на ул. Центральной в поселке им. Цюрупы.
«Местный житель 1979 г.р., находясь в квартире сожительницы на ул. Центральной, произвел несколько выстрелов из ружья из окна квартиры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники полиции по «горячим следам» задержали злоумышленника.
«У гражданина изъято гладкоствольное ружье, которое на него не зарегистрировано», — отмечается в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.