Мюнхен, Германия, 14 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Прокуратура города Хасфурт (Бавария) не нашла виновных, которые в марте 2017 года повесили на протестантскую церковь флаг ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает 14 июня Die Welt.

Добро пожаловать. Беженцы. Германия

Неизвестные написали на черном флаге большими белыми буквами фразу «нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — пророк Бога».

Сама церковь является приютом для беженцев, поэтому подозрения могли пасть на кого угодно, пишет издание.

«Здешние беженцы никогда бы не повесили на церкви флаг террористов, тем более не поставили бы под вопрос свое пребывание здесь», — отмечает жительница небольшого города.

Как сообщили немецкие СМИ, прокуратура объявила о завершении расследования, не найдя виновных в осквернении церкви.