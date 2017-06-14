Лондон, 14 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. По меньшей мере 30 человек было госпитализировано в результате пожара на западе Лондона, сообщает 14 июня Associated Press.

skeeze Пожар

Пожар произошел в жилом доме на 27 этаже, дым от возгорания был виден на расстоянии нескольких километров.

Пожар начался в 1:00 по местному времени. Кареты скорой помощи присутствовали на месте происшествия по прошествии пяти часов.

«Мы услышали крики людей. Много людей звали на помощь. Пожарные не могли справиться с огнем», — поделилась информацией свидетельница трагедии.

Другой очевидец Тим Дауни высказал опасение относительного того, что здание может рухнуть.

«Это самая страшная вещь, какую я когда-либо видел. Я просто надеюсь на то, что все они успели покинуть здание», — добавил Дауни.